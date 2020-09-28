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Курортный сезон

Здравницы Крыма в «бархатный сезон» забронированы на 70-80 процентов

14:25 понедельник, 28 сентября 2020
Здравницы Крыма в «бархатный сезон» забронированы на 70-80 процентов

фото © Крым.реалии

На бархатный сезон уровень бронирования крымских здравниц составляет 70-80%, утверждает глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«Ожидаем, что высокий сезон продлится до конца октября. Крым привлекает не только прекрасными пляжами, теплым морем и живописной природой, но и широкими возможностями по оздоровлению. Более двухсот здравниц Крыма, отелей, гостинец и пансионатов готовы к работе в межсезонье», – отметил он.

Из-за коронавируса гостиницы и пансионаты полуострова не работали до июля. Крым массово принимал российских туристов всего два месяца. Для жителей материковой Украины админграница Крыма с Херсонской областью была закрыта. Россияне пропускали только тех, у кого есть местная регистрация или близкие родственники в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что за июль-август на полуострове отдохнуло более 3,5 миллионов туристов, причем свыше двух миллионов приехали отдыхать именно в августе.

При этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт утверждает, что с начала курортного сезона в городе отдохнуло 1,5 млн туристов.

В крымском Минкурортов назвали «настоящим испытанием» нынешний курортный сезон.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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