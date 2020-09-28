Курортный сезон
Развитие сюжета: Россиянка рассказала о хитрых гаишниках в Крыму ● Ялта надеется привлечь туристов и после завершения курортного сезона ● «Чувствовали себя обманутыми»: российские туристы об отдыхе в Крыму ● Крымчане назвали российских туристов необразованными ● Власти Крыма посчитали отдохнувших на полуострове туристов
Здравницы Крыма в «бархатный сезон» забронированы на 70-80 процентов
фото © Крым.реалии
На бархатный сезон уровень бронирования крымских здравниц составляет 70-80%, утверждает глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
«Ожидаем, что высокий сезон продлится до конца октября. Крым привлекает не только прекрасными пляжами, теплым морем и живописной природой, но и широкими возможностями по оздоровлению. Более двухсот здравниц Крыма, отелей, гостинец и пансионатов готовы к работе в межсезонье», – отметил он.
Из-за коронавируса гостиницы и пансионаты полуострова не работали до июля. Крым массово принимал российских туристов всего два месяца. Для жителей материковой Украины админграница Крыма с Херсонской областью была закрыта. Россияне пропускали только тех, у кого есть местная регистрация или близкие родственники в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что за июль-август на полуострове отдохнуло более 3,5 миллионов туристов, причем свыше двух миллионов приехали отдыхать именно в августе.
При этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт утверждает, что с начала курортного сезона в городе отдохнуло 1,5 млн туристов.
В крымском Минкурортов назвали «настоящим испытанием» нынешний курортный сезон.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Чувствовали себя обманутыми»: российские туристы об отдыхе в Крыму. Не все туристы, побывавшие этим летом в Крыму, остались довольны отдыхом, а некоторые и вовсе чувствовали себя обманутыми.
Крымчане назвали российских туристов необразованными. Местные жители отмечают, что людям нужно только попить, поесть и поваляться на пляже.
Власти Крыма посчитали отдохнувших на полуострове туристов. С начала курортного сезона в Крыму отдохнули 4,5 миллионов туристов.
Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых на курортах Крыма.
Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.
Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега
Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.
«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано
События сентября в Крыму ударили по имиджу крымской власти – и без того изрядно подпорченному.
Прогноз погоды на неделю: в Крыму назвали дату окончания лета
Предстоящие выходные завершат летнюю погоду Крыму.
25 сентября
Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму.