Вокруг Крыма кружат американские беспилотники

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Источник в силовых структурах Крыма сообщил, что у границ полуострова раньше летали украинские дроны, однако с началом 2020 года их полеты прекратились, а им на смену пришли американские разведывательные БПЛА типа Global Hawk.

«На данный момент активность украинских БПЛА на границе с Крымом сошла на нет, сейчас в экономической морской зоне полуострова активизировались американские дроны. Кроме того, украинская сторона получила несколько уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы», - пояснил источник, передает РИА Новости.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman.

Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы ВВС США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

В январе 2012 года ВВС США решили прекратить закупку RQ-4 Global Hawk в модификации Block 30. Принятые на вооружение ранее аппараты запланировано перевести в резерв. Причиной такого решения стало их дорогостоящее обслуживание, значительно превышающее затраты на эксплуатацию Lockheed U-2.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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