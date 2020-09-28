Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.0
воздух +17
море +22

Власть

Вокруг Крыма кружат американские беспилотники

07:34 понедельник, 28 сентября 2020
Вокруг Крыма кружат американские беспилотники

фото © Википедия

Источник в силовых структурах Крыма сообщил, что у границ полуострова раньше летали украинские дроны, однако с началом 2020 года их полеты прекратились, а им на смену пришли американские разведывательные БПЛА типа Global Hawk.

«На данный момент активность украинских БПЛА на границе с Крымом сошла на нет, сейчас в экономической морской зоне полуострова активизировались американские дроны. Кроме того, украинская сторона получила несколько уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы», - пояснил источник, передает РИА Новости.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman.

Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы ВВС США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

В январе 2012 года ВВС США решили прекратить закупку RQ-4 Global Hawk в модификации Block 30. Принятые на вооружение ранее аппараты запланировано перевести в резерв. Причиной такого решения стало их дорогостоящее обслуживание, значительно превышающее затраты на эксплуатацию Lockheed U-2.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эскадра кораблей ЧФ уничтожила воздушные цели в Черном море. Экипажи кораблей Черноморского флота приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», проведя тренировочные артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

В Крыму со дна моря подняли американский истребитель. У берегов Крыма, в поселке Новофедоровка со дна Черного моря был поднят американский истребитель Bell P-39 Airacobra, использовавшийся во время Второй Мировой войны.

Военные корабли перекрыли районы учений США и Украины у берегов Крыма. Военные корабли России ограничили проход для судов США и Украины рядом с берегами Крыма. В этом районе сейчас проводятся совместные американо-украинские военные учения.

Бомбардировщики B-52H ВВС США атаковали ПВО Крыма. Прибывшие в воздушное пространство Украины бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США отработали удары по российским военным объектам в Крыму.

Водный кризис
Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму

Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму.

Власть
Вокруг Крыма кружат американские беспилотники

Вокруг Крыма кружат американские беспилотники

Источник в силовых структурах Крыма сообщил, что у границ полуострова раньше летали украинские дроны, однако с началом 2020 года их полеты прекратились, а им на смену пришли американские разведывательные БПЛА типа Global Hawk.

Коронавирус в Крыму
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек

Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек

Число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире, превысило один миллион человек.

Stars
Полина Гагарина выступила в Крыму в пикантном наряде и разгневала фанатов

Полина Гагарина выступила в Крыму в пикантном наряде и разгневала фанатов фото

Певица Полина Гагарина в золотистом сценичном боди, такого же цвета ботфортах и в необычном головном уборе снялась перед выступлением на Крымском полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации