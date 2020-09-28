Происшествия
В супермаркетах Севастополя крадут утюги и одежду с витрин
Воры тянут все, что попадается под руку и плохо лежит.
На днях полицейские задержали подозреваемого в краже утюга из супермаркета. До двух лет лишения свободы грозит 28-летнему местному жителю за кражу бытовой техники из магазина.
Мужчина присмотрел в супермаркете электроники утюг и вместо покупки решил совершить кражу: он тайком похитил электроприбор с прилавка и скрылся. Воспользоваться похищенным утюгом злоумышленник не успел – сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали его и изъяли похищенное.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Также севастопольские полицейские задержали подозреваемого в кражах товара из супермаркетов.
Злоумышленник под видом покупателя посещал магазины одежды, тайком похищал товар с витрин и скрывался.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.
Полицейские установили, что задержанный успел за один день совершить кражи в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и похитить товар на сумму около 13000 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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