В супермаркетах Севастополя крадут утюги и одежду с витрин

Воры тянут все, что попадается под руку и плохо лежит.

На днях полицейские задержали подозреваемого в краже утюга из супермаркета. До двух лет лишения свободы грозит 28-летнему местному жителю за кражу бытовой техники из магазина.

Мужчина присмотрел в супермаркете электроники утюг и вместо покупки решил совершить кражу: он тайком похитил электроприбор с прилавка и скрылся. Воспользоваться похищенным утюгом злоумышленник не успел – сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали его и изъяли похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Также севастопольские полицейские задержали подозреваемого в кражах товара из супермаркетов.

Злоумышленник под видом покупателя посещал магазины одежды, тайком похищал товар с витрин и скрывался.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

Полицейские установили, что задержанный успел за один день совершить кражи в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и похитить товар на сумму около 13000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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