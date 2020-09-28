Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму гидроудары стали главной причиной большинства аварий на сетях водоснабжения ● Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму ● Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества ● «Запасы есть»: в Ялте обещают не ограничивать подачу воды ● Севастополь теряет 40 процентов воды из-за старых труб
В Симферополе запустили насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов
фото © Юрий Гоцанюк
Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в симферопольском микрорайоне Красная горка запустили в работу насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов.
«В течение долгого времени, к сожалению, объект не могли запустить в эксплуатацию. В настоящее время новый подрядчик дал старт работе одного из трех силовых агрегатов, что уже позволило подать воду на верхние этажи ряда многоэтажек, в чем убедился лично. В ближайшее время будут проведены пуско-наладочные работы еще двух агрегатов, что снимет проблему с водоснабжением еще в ряде многоквартирных домов», – заверил он.
По информации Гоцанюка, на большинстве улиц Симферополя вода подается строго по графику и «достаточным напором».
«Это касается как девятиэтажек, так, например, и четырнадцатиэтажных «свечек» в микрорайоне Маршала Жукова. Там же где пока имеются проблемы с водоснабжением, осуществляется подвоз воды, установлены накопительные баки», – добавил он.
Ранее сообщалось, что жители многоэтажек Симферополя жалуются на низкое давление воды, из-за чего верхние этажи остаются без водоснабжения. По данным властей Симферополя, в городе насчитали45 таких проблемных домов.
С начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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