В Симферополе запустили насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов

фото © Юрий Гоцанюк

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в симферопольском микрорайоне Красная горка запустили в работу насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов.

«В течение долгого времени, к сожалению, объект не могли запустить в эксплуатацию. В настоящее время новый подрядчик дал старт работе одного из трех силовых агрегатов, что уже позволило подать воду на верхние этажи ряда многоэтажек, в чем убедился лично. В ближайшее время будут проведены пуско-наладочные работы еще двух агрегатов, что снимет проблему с водоснабжением еще в ряде многоквартирных домов», – заверил он.

По информации Гоцанюка, на большинстве улиц Симферополя вода подается строго по графику и «достаточным напором».

«Это касается как девятиэтажек, так, например, и четырнадцатиэтажных «свечек» в микрорайоне Маршала Жукова. Там же где пока имеются проблемы с водоснабжением, осуществляется подвоз воды, установлены накопительные баки», – добавил он.

Ранее сообщалось, что жители многоэтажек Симферополя жалуются на низкое давление воды, из-за чего верхние этажи остаются без водоснабжения. По данным властей Симферополя, в городе насчитали45 таких проблемных домов.

С начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму.

Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества. В Крыму не хватит электричества, чтобы обеспечить работу опреснительных установок.

«Запасы есть»: в Ялте обещают не ограничивать подачу воды. В Ялте не планируют ограничивать подачу воды населению, так как город имеет необходимые запасы.

Севастополь теряет 40 процентов воды из-за старых труб. Севастополь теряет 40% воды из-за изношенности труб, сообщил врио российского главы города Михаил Развожаев в эфире Севастопольского телевидения.