Происшествия
В Симферополе спасатели освободили ребенка из закрытой квартиры
В квартиру сотрудники МЧС попали через балкон.
В Симферополе пожарные освободили из закрытой квартиры ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
С помощью трехколенной лестницы пожарные через балкон попали в закрытую квартиру и открыли дверь. Ребенка передали родителям, медицинская помощь ему не понадобилась.
На месте работало отделение 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Крыму.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе спасатели эвакуировали людей из-за горящего дивана в квартире. В воскресенье, 27 сентября, спасатели в Севастополе эвакуировали жителей одной из квартир 5-этажного дома из-за горящего дивана.
На трассе «Таврида» в Крыму загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных, пострадавших нет.
В крымских горах перевернулась «Нива»: двое пострадали. Вечером 26 сентября крымским спасателям поступил сигнал о том, что в горной местности, недалеко от Партизанского водохранилища перевернулась «Нива», в которой находилось два человека.
На крымской трассе БТР столкнулся с легковушкой. В четверг, 24 сентября, на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и БТРа.
Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса
За 27 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.
Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму.
Вокруг Крыма кружат американские беспилотники
Источник в силовых структурах Крыма сообщил, что у границ полуострова раньше летали украинские дроны, однако с началом 2020 года их полеты прекратились, а им на смену пришли американские разведывательные БПЛА типа Global Hawk.
Прогноз погоды на неделю: в Крыму назвали дату окончания лета
Предстоящие выходные завершат летнюю погоду Крыму.
25 сентября
Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества
19 часов назад
В Симферополе запустили насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов
Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в симферопольском микрорайоне Красная горка запустили в работу насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов.