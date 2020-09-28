В Симферополе спасатели освободили ребенка из закрытой квартиры

В квартиру сотрудники МЧС попали через балкон.

В Симферополе пожарные освободили из закрытой квартиры ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

С помощью трехколенной лестницы пожарные через балкон попали в закрытую квартиру и открыли дверь. Ребенка передали родителям, медицинская помощь ему не понадобилась.

На месте работало отделение 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Крыму.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе спасатели эвакуировали людей из-за горящего дивана в квартире. В воскресенье, 27 сентября, спасатели в Севастополе эвакуировали жителей одной из квартир 5-этажного дома из-за горящего дивана.

На трассе «Таврида» в Крыму загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных, пострадавших нет.

В крымских горах перевернулась «Нива»: двое пострадали. Вечером 26 сентября крымским спасателям поступил сигнал о том, что в горной местности, недалеко от Партизанского водохранилища перевернулась «Нива», в которой находилось два человека.

На крымской трассе БТР столкнулся с легковушкой. В четверг, 24 сентября, на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и БТРа.