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Происшествия

В Симферополе спасатели освободили ребенка из закрытой квартиры

09:34 понедельник, 28 сентября 2020

В квартиру сотрудники МЧС попали через балкон.

В Симферополе пожарные освободили из закрытой квартиры ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

С помощью трехколенной лестницы пожарные через балкон попали в закрытую квартиру и открыли дверь. Ребенка передали родителям, медицинская помощь ему не понадобилась.

На месте работало отделение 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Крыму.

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