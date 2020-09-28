Водный кризис
Развитие сюжета: Деньги есть: Аксенов поручил решить проблемы с водой в многоэтажках ● «Скоро останемся и без моря» - крымчане о строительстве опреснительной установки ● Часть Симферополя будет снова получать грязную воду ● В Симферополе запустили насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов ● В Крыму гидроудары стали главной причиной большинства аварий на сетях водоснабжения
В Севастополе уже начались ночные отключения воды
фото © Новости Крыма
С графиком подачи воды это не связано, сообщили в ГУПС «Водоканал».
На протяжении прошлой недели в Севастополе фиксировались регулярные отключения холодной воды – жители опасаются, что таким образом без какого-либо предупреждения в городе вводится график подачи воды в связи со сложной ситуацией в регионе.
Как сообщили жители Гагаринского района, холодная вода пропадает у них из кранов каждый вечер в 12 ночи. При этом, отметили они, никаких объявлений об отключениях на сайте «Водоканала» не было, поэтому люди не успевали запастись водой заранее.
В диспетчерской аварийной службы «Водоканала», куда с вопросами обращались горожане, сообщали, что отключения связаны с подготовкой к зимнему периоду.
Как подтвердили в пресс-службе ГУПС «Водоканал», отключения воды в разных районах города не связаны с водной проблемой региона или возможным введением графика подачи воды.
Там пояснили, что это мера временная – отключения производятся с целью проверки и замены запорной арматуры, чтобы в дальнейшем при капремонтах в зону отключения попадало наименьшее количество домов.
«Работы ведутся в ночное время для минимизации неудобств», – отметили на предприятии.
Как долго севастопольцы будут жить в таком водном режиме, не уточнялось – «до выполнения работ».
Напомним, в августе этого года власти города сообщали, что запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря этого года – даже, если совсем не будет осадков, а горожане будут обеспечиваться водой круглосуточно и без перебоев, уверили в ГУПС «Водоканал».
Позже вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров заверил, что подавать воду по графику в Севастополе, как было сделано в некоторых районах Крыма, не планируется.
Однако больше опасений у главы ГУП «Водоканал» Николая Перегуды вызывает водная ситуация в городе в 2021 году. Для ее решения сейчас он предлагает, в частности, использовать воду из балаклавского Кадыковского карьера и озера у горы Гасфорта.
В тексте использованы материалы: Форпост
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