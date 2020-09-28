В Севастополе уже начались ночные отключения воды

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С графиком подачи воды это не связано, сообщили в ГУПС «Водоканал».

На протяжении прошлой недели в Севастополе фиксировались регулярные отключения холодной воды – жители опасаются, что таким образом без какого-либо предупреждения в городе вводится график подачи воды в связи со сложной ситуацией в регионе.

Как сообщили жители Гагаринского района, холодная вода пропадает у них из кранов каждый вечер в 12 ночи. При этом, отметили они, никаких объявлений об отключениях на сайте «Водоканала» не было, поэтому люди не успевали запастись водой заранее.

В диспетчерской аварийной службы «Водоканала», куда с вопросами обращались горожане, сообщали, что отключения связаны с подготовкой к зимнему периоду.

Как подтвердили в пресс-службе ГУПС «Водоканал», отключения воды в разных районах города не связаны с водной проблемой региона или возможным введением графика подачи воды.

Там пояснили, что это мера временная – отключения производятся с целью проверки и замены запорной арматуры, чтобы в дальнейшем при капремонтах в зону отключения попадало наименьшее количество домов.

«Работы ведутся в ночное время для минимизации неудобств», – отметили на предприятии.

Как долго севастопольцы будут жить в таком водном режиме, не уточнялось – «до выполнения работ».

Напомним, в августе этого года власти города сообщали, что запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря этого года – даже, если совсем не будет осадков, а горожане будут обеспечиваться водой круглосуточно и без перебоев, уверили в ГУПС «Водоканал».

Позже вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров заверил, что подавать воду по графику в Севастополе, как было сделано в некоторых районах Крыма, не планируется.

Однако больше опасений у главы ГУП «Водоканал» Николая Перегуды вызывает водная ситуация в городе в 2021 году. Для ее решения сейчас он предлагает, в частности, использовать воду из балаклавского Кадыковского карьера и озера у горы Гасфорта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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