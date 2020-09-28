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Происшествия

В Севастополе произошло ДТП с участием полиции

18:31 понедельник, 28 сентября 2020
Севастополь

Авария, одним из участников которой стал полицейский автомобиль, произошло сегодня около десяти часов утра в районе улицы Генерала Мельника в Севастополе.

Кто виноват в столкновении, пока не ясно.

Короткое сообщение о происшествии оставил в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» Максим Алексеев.

«Ищу очевидцев ДТП, особенно девушку, которая пропускала хонду!», - написал он.

Связавшись с ним, мы выяснили, что за рулем автомобиля Honda Fit находилась его жена.

«Водительский стаж у нее больше 12 лет, и за все это время ни одной аварии. Сегодня перед ДТП другая машина уступила ей дорогу на повороте. А полицейский автомобиль вообще шел не по дороге, а по обочине. Проблесковые маячки были включены, но звукового сигнала не было. Он должен был уступить дорогу, но не сделал этого», - изложил свою версию пострадавший.

По словам Максима Алексеева, после аварии его жена была в шоковом состоянии, поэтому подписала все бумаги, которые ей было предложено подписать. Однако теперь супруги намерены оспорить версию, по которой они оказываются виноватыми. На это у них есть 10 дней.

Водители, оставившие свои комментарии под сообщением, к единому мнению по поводу виноватых в ДТП не пришли.

В пресс-службе УМВД по Севастополю комментировать происшествие не стали, сообщив лишь, что в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств.

В тексте использованы материалы: Форпост

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