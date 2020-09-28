В Севастополе наметился «ленинопад»

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Местные коммунисты обещают не допустить падения «вождя».

55 лет назад Севастополю вручили «Золотую звезду» и орден Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной. Барельефы, изображающие эти награды, венчают триумфальную арку в честь 200-летнего юбилея города-героя, но сегодня они находятся в удручающем состоянии.

В редакцию севастопольского СМИ обратились обеспокоенные севастопольцы. Они рассказали, что с барельефов начала осыпаться штукатурка. На фотографиях, присланных в редакцию, видно, что уже осыпалась часть «пиджака» вождя мирового пролетариата.

Читатели обеспокоены тем, что если вовремя не вмешаться в ситуацию, орден, которым наградили город-герой в ознаменование 20-летия Победы, просто рассыплется. Также, они обратили внимание на то, в каком запустении находится примыкающая к арке территория: скамейки разбиты, асфальт потрескался, за зелеными насаждениями никто особо не присматривает.

С вопросом о том, кто должен привести в надлежащий вид одну из визитных карточек города, журналисты обратились к заместителю законодательного собрания Севастополя, первому секретарю Севастопольского горкома КПРФ Василию Пархоменко.

«Это хорошо, что вы подсказали. Честно говоря, я от вас впервые слышу об этой проблеме. Мы в этом году отремонтировали барельеф на проспекте Генерала Острякова, и если эти товарищи сами не справятся, мы им поможем и в этом вопросе», — пообещал собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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