Власть
В Севастополе хотят создать Ситуационный центр губернатора
фото © www.tadviser.ru
В Севастополе планируется создать информационно-аналитическую систему «Ситуационный центр губернатора».
Объявление о поиске подрядчика на эти работы размещено на официальном сайте госзакупок.
«Основное назначение системы – обеспечение непрерывной информационно-аналитической поддержки губернатора города Севастополя в различных режимах функционирования: мониторинга обстановки, оперативного управления, стратегического планирования. Дополнительное назначение системы – обеспечивать возможность накопления, хранения и анализа информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе, в целях обеспечения поддержки принятия управленческих решений», – указано в техническом задании.
Начальная цена контракта – 43,6 млн рублей.
Ситуационный центр губернатора был презентован в Севастополе в мае 2019 года в рамках наработок в области высоких технологий по построению информационных систем «Умного города». Тогда замдиректора НПО «Конверсия» «Ростеха» Олег Попов говорил о возможностях, которые дает система: контролировать состояние объектов, отраслей региона в целом, принимать обоснованные решения.
Севастополь был выбран одним из 30 пилотных городов России для реализации федерального проекта «Умный город».
Среди крымских городов в проект также вошли Керчь и Ялта.
В июне 2019 года правительство Севастополя и корпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город».
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинские пограничники рассказали о летнем пассажиропотоке на въезде в Крым. Летом 2020 года админграницу Крыма с Херсонской областью пересекли 83 тысячи раз, а годом ранее – почти в семь раз больше – 561,5 тыс. раз.
Власти Крыма в три раза увеличили компенсацию ущерба от взрыва в Керчи. Сумма, которую власти Республики Крым намерены выделить на «непредвиденные расходы» из-за взрыва бытового газа в одном из домов в Керчи, увеличилась более чем в три раза.
В Украине озвучили новый план возвращения Крыма. Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе.
Путин надавал советов Развожаеву по решению проблем Севастополя. В Севастополе и в Крыму есть проблемы, которые копились годами. Однако власти в состоянии решить все острые вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-совещания с новоназначенными губернаторами.
Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса
За 27 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму.
Прогноз погоды на неделю: в Крыму назвали дату окончания лета
Предстоящие выходные завершат летнюю погоду Крыму.
25 сентября
Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества
18 часов назад
Домерялись полномочиями: в керченской реке погибла рыба
В Мелек-Чесме в Керчи погибла рыба. Серебристые рыбешки плавают кверху брюшком на видимых участках.