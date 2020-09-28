В Севастополе хотят создать Ситуационный центр губернатора

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В Севастополе планируется создать информационно-аналитическую систему «Ситуационный центр губернатора».

Объявление о поиске подрядчика на эти работы размещено на официальном сайте госзакупок.

«Основное назначение системы – обеспечение непрерывной информационно-аналитической поддержки губернатора города Севастополя в различных режимах функционирования: мониторинга обстановки, оперативного управления, стратегического планирования. Дополнительное назначение системы – обеспечивать возможность накопления, хранения и анализа информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе, в целях обеспечения поддержки принятия управленческих решений», – указано в техническом задании.

Начальная цена контракта – 43,6 млн рублей.

Ситуационный центр губернатора был презентован в Севастополе в мае 2019 года в рамках наработок в области высоких технологий по построению информационных систем «Умного города». Тогда замдиректора НПО «Конверсия» «Ростеха» Олег Попов говорил о возможностях, которые дает система: контролировать состояние объектов, отраслей региона в целом, принимать обоснованные решения.

Севастополь был выбран одним из 30 пилотных городов России для реализации федерального проекта «Умный город».

Среди крымских городов в проект также вошли Керчь и Ялта.

В июне 2019 года правительство Севастополя и корпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город».

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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