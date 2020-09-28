В Крыму за год различные травмы получили 20 тысяч детей

Уже давно проржавевшие и почти не закрепленные качели, торчащие гвозди, близость к проезжей части — детская площадка в этом дворе на симферопольской улице Маршала Жукова больше напоминает полосу препятствий.

Только за последний год в травмпункт Республиканской детской клинической больницы поступили более 20 тысяч малышей. И многие из травм были получены именно на детских площадках.

Игровая зона в поселке Перово Симферопольского района. Установили ее всего 5 лет назад, но долгожданное пространство для детских забав вызывает лишь опасения родителей. Правда альтернативными предложениями Перово не богато. Остальные игровые зоны — история о советском наследии, которое уже несколько десятилетий требует, как минимум ремонта.

Заменить детскую площадку в Перово на новую или привести в надлежащее состояние прежнюю в интервью Вести Крым пообещал глава администрации Симферопольского района.

Тем временем новые детские площадки сегодня ждут, пожалуй, во всех районах Крыма. Вот так, к примеру, выглядят игровые территории в районе проспекта Вернадского и улицы Беспалова в столице Республики.

Как рассказали в администрации Симферополя, все аварийные площадки на контроле у специалистов Департамента городского хозяйства. Сообщить о ненадлежащем состоянии площадки в свою управляющую компанию или в Департамент городского хозяйства могут и сами крымчане. А вот если нужна новая — следует обращаться к депутату по своему мажоритарному округу, советуют в администрации. Есть и еще один способ обзавестись новой игровой. Среди территориальных общественных самоуправлений ежегодно проводится конкурс на лучшее дворовое пространство, победители получают установку современной площадки. По этой программе в Симферополе устанавливается пять площадок в год. Только потребность в десятки, а зачастую и в сотни, раз выше. Но все же главная надежда родителей — чтобы на аварийность имеющихся площадок профильные службы внимание обратили вовремя. Ведь только в этом случае игры малышей во дворе перестанут представлять угрозу и станут снова ассоциироваться с беззаботным детством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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