В Крыму прочат отставку мэру Ялты

фото © Крым.реалии

В Крыму прочат отставку главе администрации Ялты.

Иван Имгрунт срочно оформил отпуск и уехал из города. По информации инсайдеров, сейчас в правительстве РК обсуждают вопрос об его увольнении.

Руководящего кресла в городе Счастья, как называют Ялту в туристических проспектах, Имгрунт может лишиться из-за кумовства: белорус Загорцев появился в роли вице-мэра не просто так. В 2012 году Смолевичский район Белоруссии, которым он руководил, стал побратимом Белореченского района Краснодарского края, возглавляемого в то время Имгрунтом. А через несколько лет в Белореченске открылся торговый комплекс «Смолевичи», владение которым приписывают семьям двух чиновников.

Семейно-партнерские «подряды» в крымских органах власти – не редкость. У того же главы РК Сергея Аксенова отец и сестра жены – депутаты Госсовета, а муж этой сестры жены – начальник департамента в республиканском минсельхозе. Но пока никому еще не приходило в голову назначать на руководящие посты людей, обвиняющих Россию в насилии и грозящих РФ войной.

Именно политическая близорукость может стоить Имгрунту карьеры в Крыму. По мнению ряда СМИ, «в правительстве РК не забыли, что в июле на набережной Ялты с подачи главы городской администрации была уничтожена одна из достопримечательностей – огромное граффити, на котором Владимир Путин был изображен за штурвалом корабля на фоне моря, истребителя и флага России».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе хотят создать Ситуационный центр губернатора. В Севастополе планируется создать информационно-аналитическую систему «Ситуационный центр губернатора».

Не ввели военное положение - бывший крымский премьер объяснил почему Украина потеряла Крым. Остановить захват Крыма Россией в феврале 2014 года могло только введение военного положения на полуострове.

Украинские пограничники рассказали о летнем пассажиропотоке на въезде в Крым. Летом 2020 года админграницу Крыма с Херсонской областью пересекли 83 тысячи раз, а годом ранее – почти в семь раз больше – 561,5 тыс. раз.

Власти Крыма в три раза увеличили компенсацию ущерба от взрыва в Керчи. Сумма, которую власти Республики Крым намерены выделить на «непредвиденные расходы» из-за взрыва бытового газа в одном из домов в Керчи, увеличилась более чем в три раза.