Водный кризис
Развитие сюжета: Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму ● Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества ● «Запасы есть»: в Ялте обещают не ограничивать подачу воды ● Севастополь теряет 40 процентов воды из-за старых труб ● В Крыму пересохла еще одна река
В Крыму гидроудары стали главной причиной большинства аварий на сетях водоснабжения
фото © Новости Крыма
Число прорывов на коммуникационных сетях на карте города после введения графиков подачи воды увеличилось. Перепады давления множат количество гидроударов говорят специалисты.
В районе улиц Чонгарская и Донская трубы судя по всему не выдержали такого стресса. Прорыв коммуникаций оставил без питьевой воды больше сотни граждан.
Людей с симптомами отравления забирали на «скорых», рассказывают местные жители. Почти в каждом дворе кто-то отравился. При этом по словам симферопольцев звонки на горячую линию «Воды Крыма» оставались без ответа.
«Реакция последовала только после того как мы в воскресенье утром написали в инстаграм Аксенову. Через час здесь был водоканал. Причем не на нашей улице, а на соседней. Видимо проблеме они знали», — сказала местная жительница Елена Паламарь
Ту опасную воду в качестве доказательства люди набрали в бутылку, чтобы показать эпидемиологам.
На следующий день после прорыва трубы было официально заявлено, что аварийная бригада промыла водовод, водоснабжение восстановлено. Но по словам жителей, вода не появлялась в кранах еще 5 дней. Теперь по мнению горожан идет техническая. Водопроводы в других районах тем временем заполняет не вода, а нечто похожее на какао… в социальных сетях десятки роликов. Позитивно настроеная часть населения иронизирует. Вода и вовсе не доходит. Жители верхних этажей многоэтажек не могут рассчитывать на «честность» введенных графиков.
При этом куда жаловаться горожане уже не понимают. Звонки и письма в соответствующие ведомства остаются без ответов. Вести Крым также попытались получить комментарии от предприятия Вода Крыма и администрации Симферополя. Ответ на наши запросы мы все еще ждем.
Гидроудар. Забытые параграфы школьного курса по физике напомнили о себе на практике — это то, из-за чего участились прорывы труб уверены ученые
«Если я сейчас этой киянкой буду бить по горлышку бутылки, с ней ничего не произойдет. Почему? «Потому что внутри бутылки находится сжимаемое вещество – воздух», — сказал старший научный сотрудник Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Томилин
Бутылка — это условная труба. А вот что произойдет если ее заполнить водой и повторить действие.
«Фриза идет внутри трубы. Она очищает все и внутрь запихивается полиэтиленовый рукав, который под паром нагревается и прилипает и все, труба уже перестает течь. 50 или может быть 100 лет она будет служить и никуда не денется», — сказал директор АНО «ЖКХ-контроль Анатолий Петров
Ученые федерального уровня из Российской академии наук обеспокоены водной проблемой Крыма всерьез и даже предлагают создать филиал Института водных проблем в регионе. Советуют нашим чиновникам и ученым объединиться и создать схему интегрированного управления водными ресурсами — собрать всю информацию обо всей воде Крыма, и рассматривать способы использования в том числе и отработанной воды.
«Мы поймем, какого размера у нас остался дефицит. И каким образом его нужно с экономической точки зрения наиболее целесообразно покрывать. Вполне возможно в какой-то мере и за счет опреснения. Но, подчеркиваю, я не думаю, что использование опресненной воды для Крыма стало основным источником», — научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян
Ученые видят в опреснении воды разные нюансы, например, ее обязательно нужно смешивать с природной — причем последней должно быть в два-три раза больше, чем опресненной. По поручению Президента, в Крыму построят опреснительную установку. Появится она в поселке Николаевка. Проект первый и пока единственный в стране.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества. В Крыму не хватит электричества, чтобы обеспечить работу опреснительных установок.
«Запасы есть»: в Ялте обещают не ограничивать подачу воды. В Ялте не планируют ограничивать подачу воды населению, так как город имеет необходимые запасы.
Севастополь теряет 40 процентов воды из-за старых труб. Севастополь теряет 40% воды из-за изношенности труб, сообщил врио российского главы города Михаил Развожаев в эфире Севастопольского телевидения.
Власти Феодосии снова пытаются выселить Музей денег. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко требует, чтобы Музей денег покинул помещение на улице Куйбышева 12.
Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса
За 27 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму.
Прогноз погоды на неделю: в Крыму назвали дату окончания лета
Предстоящие выходные завершат летнюю погоду Крыму.
25 сентября
Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества
18 часов назад
Домерялись полномочиями: в керченской реке погибла рыба
В Мелек-Чесме в Керчи погибла рыба. Серебристые рыбешки плавают кверху брюшком на видимых участках.