В Крыму гидроудары стали главной причиной большинства аварий на сетях водоснабжения

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Число прорывов на коммуникационных сетях на карте города после введения графиков подачи воды увеличилось. Перепады давления множат количество гидроударов говорят специалисты.

В районе улиц Чонгарская и Донская трубы судя по всему не выдержали такого стресса. Прорыв коммуникаций оставил без питьевой воды больше сотни граждан.

Людей с симптомами отравления забирали на «скорых», рассказывают местные жители. Почти в каждом дворе кто-то отравился. При этом по словам симферопольцев звонки на горячую линию «Воды Крыма» оставались без ответа.

«Реакция последовала только после того как мы в воскресенье утром написали в инстаграм Аксенову. Через час здесь был водоканал. Причем не на нашей улице, а на соседней. Видимо проблеме они знали», — сказала местная жительница Елена Паламарь

Ту опасную воду в качестве доказательства люди набрали в бутылку, чтобы показать эпидемиологам.

На следующий день после прорыва трубы было официально заявлено, что аварийная бригада промыла водовод, водоснабжение восстановлено. Но по словам жителей, вода не появлялась в кранах еще 5 дней. Теперь по мнению горожан идет техническая. Водопроводы в других районах тем временем заполняет не вода, а нечто похожее на какао… в социальных сетях десятки роликов. Позитивно настроеная часть населения иронизирует. Вода и вовсе не доходит. Жители верхних этажей многоэтажек не могут рассчитывать на «честность» введенных графиков.

При этом куда жаловаться горожане уже не понимают. Звонки и письма в соответствующие ведомства остаются без ответов. Вести Крым также попытались получить комментарии от предприятия Вода Крыма и администрации Симферополя. Ответ на наши запросы мы все еще ждем.

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«Если я сейчас этой киянкой буду бить по горлышку бутылки, с ней ничего не произойдет. Почему? «Потому что внутри бутылки находится сжимаемое вещество – воздух», — сказал старший научный сотрудник Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Томилин

Бутылка — это условная труба. А вот что произойдет если ее заполнить водой и повторить действие.

«Фриза идет внутри трубы. Она очищает все и внутрь запихивается полиэтиленовый рукав, который под паром нагревается и прилипает и все, труба уже перестает течь. 50 или может быть 100 лет она будет служить и никуда не денется», — сказал директор АНО «ЖКХ-контроль Анатолий Петров

Ученые федерального уровня из Российской академии наук обеспокоены водной проблемой Крыма всерьез и даже предлагают создать филиал Института водных проблем в регионе. Советуют нашим чиновникам и ученым объединиться и создать схему интегрированного управления водными ресурсами — собрать всю информацию обо всей воде Крыма, и рассматривать способы использования в том числе и отработанной воды.

«Мы поймем, какого размера у нас остался дефицит. И каким образом его нужно с экономической точки зрения наиболее целесообразно покрывать. Вполне возможно в какой-то мере и за счет опреснения. Но, подчеркиваю, я не думаю, что использование опресненной воды для Крыма стало основным источником», — научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян

Ученые видят в опреснении воды разные нюансы, например, ее обязательно нужно смешивать с природной — причем последней должно быть в два-три раза больше, чем опресненной. По поручению Президента, в Крыму построят опреснительную установку. Появится она в поселке Николаевка. Проект первый и пока единственный в стране.

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