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Коронавирус в Крыму

В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек

17:00 понедельник, 28 сентября 2020
В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек

фото © pixabay.com

Лечение в медицинских учреждениях полуострова проходят 1583 пациента.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2322 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 508 человек, в стационарах находятся 1721 человек, изолировано в обсерваторы – 93 человека.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 4387 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1583 человека, выписано с выздоровлением — 2694.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек

В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек

Лечение в медицинских учреждениях полуострова проходят 1583 пациента.

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