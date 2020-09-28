Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе ● Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса ● Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек ● В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом ● Севастопольцев с легкой формой коронавируса спрячут в «Изумруде»
В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек
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Лечение в медицинских учреждениях полуострова проходят 1583 пациента.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2322 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 508 человек, в стационарах находятся 1721 человек, изолировано в обсерваторы – 93 человека.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 4387 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1583 человека, выписано с выздоровлением — 2694.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый корпус хотят построить на территории севастопольской инфекционной больницы. Новый модульный корпус в ближайшее время будет построен на территории севастопольской инфекционной больницы. Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса. За 27 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек. Число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире, превысило один миллион человек.
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В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек
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