В Керчи водитель иномарки погиб от столкновения с электроопорой

31-летний водитель иномарки разбился насмерть, врезавшись в столб, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

По данным полицейских, авария произошла накануне поздно вечером в Керчи.

«Водитель Volkswagen Golf, двигаясь по улице Войкова со стороны улицы Розы Люксембург в направлении улицы Казакова, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на препятствие (опору линий электропередач)», - говорится в сводке ведомства.

От полученных травм водитель скончался. Полиция проводит проверку.

Ранее в ночной аварии на одной из улиц Симферополя погиб человек, двое пострадали.

Тогда водитель «ВАЗ 2107» 2002 года рождения не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на электроопору.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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