Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.3
воздух +19
море +23

Происшествия

В Керчи водитель иномарки погиб от столкновения с электроопорой

17:24 понедельник, 28 сентября 2020
Керчь

31-летний водитель иномарки разбился насмерть, врезавшись в столб, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

По данным полицейских, авария произошла накануне поздно вечером в Керчи.

«Водитель Volkswagen Golf, двигаясь по улице Войкова со стороны улицы Розы Люксембург в направлении улицы Казакова, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на препятствие (опору линий электропередач)», - говорится в сводке ведомства. 

От полученных травм водитель скончался. Полиция проводит проверку.

Ранее в ночной аварии на одной из улиц Симферополя погиб человек, двое пострадали.

Тогда водитель «ВАЗ 2107» 2002 года рождения не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на электроопору.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские спасатели подводят «чрезвычайные» итоги недели. За прошедшую неделю крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 13 человек, к сожалению, 2 человека получили травмы несовместимые с жизнью.

В Севастополе спасатели эвакуировали людей из-за горящего дивана в квартире. В воскресенье, 27 сентября, спасатели в Севастополе эвакуировали жителей одной из квартир 5-этажного дома из-за горящего дивана.

На трассе «Таврида» в Крыму загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных, пострадавших нет.

В крымских горах перевернулась «Нива»: двое пострадали. Вечером 26 сентября крымским спасателям поступил сигнал о том, что в горной местности, недалеко от Партизанского водохранилища перевернулась «Нива», в которой находилось два человека.

Власть
Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ защитить Крым

Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ защитить Крым

Вооруженные силы Украины обладали достаточным потенциалом в 2014 году, чтобы перекрыть и удерживать «все проходы в Крым» от «вежливых людей».

Происшествия
Чиновники из Евпатории попались на взятке в 10 млн рублей

Чиновники из Евпатории попались на взятке в 10 млн рублей

Должностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.

Коронавирус в Крыму
Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.

Власть
«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано

«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано

События сентября в Крыму ударили по имиджу крымской власти – и без того изрядно подпорченному.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации