В Феодосии камеры видеонаблюдения помогли вычислить преступника

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии в мае 2020 года поступило заявление от таксиста, местного жителя, о причинении ему материального ущерба незнакомым гражданином.

Мужчина сообщил, что неизвестный человек ворвался в салон его такси, разбил о землю его мобильный телефон и планшет, причинив тем самым ущерб на сумму 14 000 рублей.

Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили картину произошедшего и с помощью записей с камер наблюдения установили личность подозреваемого.Выяснилось, что что к происшествию причастен ранее не судимый 22-летний местный житель.

Как пояснил подозреваемый, на своем автомобиле он совершил ряд маневров на улицах Феодосии и обогнал машину такси, которая остановилась возле дома по ул. Куйбышева.

Также остановив свой автомобиль, парень направился к машине такси и, сев на переднее сидение рядом с таксистом, стал общаться. Общение вскоре переросло в конфликт. В ходе ссоры таксист пытался вытолкнуть из своего автомобиля незнакомца, при этом нанес ему один несильный удар по лицу. В свою очередь взбешенный оппонент в ответ ударил таксиста по лицу, после чего схватил мобильный телефон и планшет, находившиеся на приборной панели автомобиля, и через окно с силой бросил на землю.

Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения, что позволило изобличить злоумышленника.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый сознался в совершении еще двух преступлений.

Установлено, что в июне 2020 года он, находясь на морском причале, в ходе неожиданно возникшей ссоры с ранее незнакомым парнем нанес ему удар кулаком в лицо, причинив ему телесные повреждения в виде перелома челюсти.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, этот же задержанный 22-летний молодой человек в августе, находясь в одном из кафе, сорвал с незнакомой девушки золотую цепочку с крестиком, после чего с места преступления скрылся. Материальный ущерб от совершенного грабежа составил 75000 рублей.

В момент, когда злоумышленник убегал по улице, он обронил ювелирное украшение, чуть позже его нашли очевидцы и принесли в отдел полиции.

Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам сразу трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение чужого имущества), ч.1 ст.112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

В отношении молодого человека избрана мера пресечения – подписка о невыезде.Благодаря вмешательству сотрудников полиции, ущерб каждому из потерпевших полностью возмещен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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