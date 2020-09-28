Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек ● Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе ● Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса ● Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек ● В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом
В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом
фото © Новости Крыма
«Ковид-больницы» Севастополя заполнены на 99 процентов.
В Севастополе на сегодняшний день объем свободного коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусной инфекцией, равен одному проценту. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.
«Коэффициент распространения у нас меньше единицы, составляет 0,84. Но, к сожалению, свободный коечный фонд сегодня на уровне одного процента. Сейчас мы будем смотреть все дополнительные резервы», – сказал Александр Кулагин.
Отметим, что резкое сокращение коечного фонда стало наблюдаться в середине текущего месяца, когда за несколько дней этот показатель упал с 39% – в понедельник до 14% – к пятнице.
В настоящее время в правительстве региона намерены определить количество инфицированных, болезнь у которых протекает в легкой форме. Напомним, что таких пациентов в ближайшее время планируется размещать в корпусе пансионата «Изумруд», работающего в режиме обсерватора.
По предварительным данным, в легкой форме болезнь протекает меньше, чем у 10% пациентов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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