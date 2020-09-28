Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.2
воздух +26
море +22

Происшествия

Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега

12:59 понедельник, 28 сентября 2020
Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега

фото © Новости Крыма

Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

На выходных в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе бухты Узкая сильным ветром в открытое море уносит моторную лодку с людьми. Требуется помощь спасателей.

В район поисков на мотолодке немедленно выехала дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек, а также сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по РК.

— В результате на расстоянии около 7 километров от берега была обнаружена дрейфующая лодка с 5 пассажирами на борту и неисправным двигателем. Сотрудники чрезвычайного ведомства отбуксировали судно с пассажирами к берегу. В медицинской помощи они не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения на воде, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму в море унесло катамаран с людьми. В поселке Алупка прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией.

В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты. Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму оказали помощь людям, находившимся на борту яхты в Керченском проливе.

Под Евпаторией из воды спасли годовалого ребенка. Годовалый малыш чуть не утонул на пляже под Евпаторией.

Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей. В Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты.

Коронавирус в Крыму
Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.

Происшествия
Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега

Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега

Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.

Власть
«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано

«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано

События сентября в Крыму ударили по имиджу крымской власти – и без того изрядно подпорченному.

Водный кризис
Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму

Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации