Происшествия
Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега
фото © Новости Крыма
Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
На выходных в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе бухты Узкая сильным ветром в открытое море уносит моторную лодку с людьми. Требуется помощь спасателей.
В район поисков на мотолодке немедленно выехала дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек, а также сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по РК.
— В результате на расстоянии около 7 километров от берега была обнаружена дрейфующая лодка с 5 пассажирами на борту и неисправным двигателем. Сотрудники чрезвычайного ведомства отбуксировали судно с пассажирами к берегу. В медицинской помощи они не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения на воде, — рассказали в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега
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