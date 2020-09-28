Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега

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Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

На выходных в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе бухты Узкая сильным ветром в открытое море уносит моторную лодку с людьми. Требуется помощь спасателей.

В район поисков на мотолодке немедленно выехала дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек, а также сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по РК.

— В результате на расстоянии около 7 километров от берега была обнаружена дрейфующая лодка с 5 пассажирами на борту и неисправным двигателем. Сотрудники чрезвычайного ведомства отбуксировали судно с пассажирами к берегу. В медицинской помощи они не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения на воде, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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