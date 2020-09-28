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Происшествия

Спасатели эвакуировали туристку с тропы Голицына

11:37 понедельник, 28 сентября 2020
Судак

Пострадавшая оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Вчера в 16:35 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на тропе Голицына городской округ Судак, женщина оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. Требуется помощь спасателей для ее эвакуации.

К месту немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5-ти человек и 1 единицы техники.

Женщина была обнаружена близ мыса Капчик.

— Как выяснилось, во время туристической прогулки туристка отклонилась от маршрута, оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. По прибытии, пострадавшей наложена вакуумная шина и с помощью мягких носилок была эвакуирована к служебному автомобилю, и доставлена в приемное отделение Судакской городской больницы, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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