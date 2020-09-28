«Скоро останемся и без моря» - крымчане о строительстве опреснительной установки

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Руководство Крыма заявило о планах строительства опреснительной установки, которая должна «значительно улучшить» ситуацию с водоснабжением Симферополя.

Крымчане в соцсетях настроены скептически и обвиняют чиновников в нерасторопности.

Установку по опреснению морской воды планируют построить в поселке Николаевка Симферопольского района.

«В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь, будет уникальным», – сказал на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов. В свою очередь, премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что опреснительная установка позволит «значительно улучшить» ситуацию с водоснабжением Симферополя.

Павел Красовский А почему 6 лет никто ничего не делал?)

Андрей Насонов А у нас, у крымских чиновников, как в поговорке: Пока петух не клюнет, мужик не поймет)))

Vayler Svetlana Только сейчас они этим будут заниматься? Серьезно? Когда вода закончилась в Крыму, они решили епта. А до этого они чем занимались? Аэропорт строили, который нафиг не нужен, старого хватало. Дороги строили? Ну да, дороги ждать не могут, а люди потерпят, что им людей жалко? Не жалко.

Елена Деркас ...Есть в Крыму 3 главных вопроса: вода-трубопровод, здравоохранение-медицина, канализация и море)) А мы начали с аэропортов, вокзалов-заборов))

Вера Иващенко Лето красное пропели, фестивали отгремели… Оглянутся не успели, как зима катит…

Татьяна Фролова Пока вода будет уходить в землю по дырявым трубам, никакие опреснители не помогут!!!

Лиля Османова Пока дырявые трубы и потери до 80% – смысл в этом заводе? Опять все в землю уйдет, как сейчас.

Лилия Меликян Скоро останемся и без моря:-(

Валик Макарченко И будет вам праздник… Лет эдак через???

Виктор Пономарев Такой проект быстро не построить, если почесались бы еще в 14 году, может сейчас бы и был. Ложка, как говорится, хороша к обеду.

Mischa Berezan Для начала очистные сооружения нужны, чтобы мы свою же мочу и фекалии не пили.

Ekaterina Gorelkina ...Добыча собственного газа в Крыму падает, и если опреснять воду – нужна электроэнергия или газ. А у нас дефицит, несмотря на энергомост…

Александр Хвостенко Что-то мне подсказывает, что это будет очередной провал, недострой и черная дыра в бюджете! Не покидает именно это ощущение. Пример – больница им. Семашко. Даже в условиях пандемии не смогли достроить и запустить. Так что при всем оптимизме будем уповать на дождь.

Olga Finogentova Привычный сценарий – анонсирование, распил средств, опять не получилось, денег не хватило, дайте еще, а то пилить больше нечего…

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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