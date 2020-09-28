Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

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В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.

Об этом доложил заместитель губернатора Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

«Всего у нас за неделю заболел 151 человек, за прошлую неделю было 162 человека. Есть достаточно серьезный рост по госпитализации лиц старше 65 лет, на сегодняшний день у нас в стационарах находятся 142 человека старше 65 лет», - сообщил Кулагин.

Он отметил, что среднемесячный темп прироста остается примерно на одном уровне – 2,3, коэффициент распространения равен 0,84. Охват тестированием больше 300 на 100 тысяч населения, заболеваемость 70 человек на 100 тысяч населения.

Всего в городе коронавирусом заразились 969 человек с начала пандемии. Среди очагов называют школы №45 и №60, Севастопольский государственный университет, медицинские учреждения.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки было зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса. За 27 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек. Число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире, превысило один миллион человек.

В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом. За минувшие сутки в Севастополе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом.

Севастопольцев с легкой формой коронавируса спрячут в «Изумруде». Севастопольских пациентов, у которых выявлен коронавирус, однако заболевание протекает в легкой форме, не будут госпитализировать в инфекционную больницу или больницу №9. Они будут помещаться в пансионат «Изумруд».