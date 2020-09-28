Общество
Сильные ливни ожидаются в Крыму в ближайшие два дня
фото © Новости Крыма
Сильные ливни, град и шквал ожидаются в Крыму 29 и 30 сентября.
Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.
«В связи с выходом Балканского циклона во второй половине дня 29 сентября, в течении суток 30 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, более 30 мм осадков, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.
В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, добавили в пресс-службе.
Спасатели призывают крымчан соблюдать меры безопасности, воздержаться от выхода на улицу, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и ветки деревьев, а также держаться подальше от рекламных щитов и крупногабаритных конструкций. Также не стоит находиться вблизи береговой линии во время шторма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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