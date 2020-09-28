Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса

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За 27 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 27 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. 70 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4387 случаев новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозной из-за границы, 127 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3432 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 727 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3675 человек.

Выздоровевших за весь период – 2694 человека», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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