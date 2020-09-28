Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 25, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 26, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 25, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 88 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 61 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 23, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 22, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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