Помощника прокурора в Крыму обвиняют в сбыте наркотиков

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Помощник прокурора Симферопольского района обвиняется в покушении на мошенничество и сбыте психотропного вещества в крупном размере.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении помощника прокурора Симферопольского района Республики Крым. В настоящее время ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УК РФ)», – сообщила Постнова.

Помощник прокурора, по данным следствия, продал знакомому амфетамин в крупном размере. Кроме того, он обещал помочь знакомому смягчить меру пресечения для его тещи, которая находилась под следствием. За это он получил от знакомого 50 тысяч рублей. После получения денег – в ночь на 26 сентября – он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В настоящее время мужчина задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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