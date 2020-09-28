Власть
Поклонская в Крыму боролась со змеями и тараканами
фото © crimea24.tv
Депутат Госдумы России приняла участие в реалити-шоу, которое снимает региональный телеканал.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская стала участницей реалити-шоу «Золото викингов» — развлекательного проекта телеканала «Первый Крымский». Об этом пишет «Крым 24».
По словам депутата, она не любит экстремальные занятия, но вместе со своей командой решила поддержать крымский проект, так как он совмещает спорт и борьбу с человеческими страхами.
«Тут статус депутата вообще не помогает. Это удостоверение не поможет ни от викингов, ни от змей, ни от паучков, ни от тараканов и червячков», — сказала Поклонская.
Она подчеркнула, что новое шоу не связано с политикой и именно поэтому ей было приятно в нем участвовать. Команда депутата под названием «Скифы» прошла все испытания, подготовленные создателями проекта. Премьера программы запланирована на октябрь этого года, съемки проходят на территории парка «Викинг» в селе Перевальное под Симферополем.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 27 сентября. Сегодня, 27 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 26 сентября. Сегодня, 26 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 25 сентября. Сегодня, 25 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Блогер из Китая приехал в Крым на склеенном изолентой автомобиле. Коронавирус дайвингу не помеха. Китайский блогер приехал в Крым на собственном автомобиле, который вызвал интерес уже у блогеров местных.
Помощника прокурора в Крыму обвиняют в сбыте наркотиков
Помощник прокурора Симферопольского района обвиняется в покушении на мошенничество и сбыте психотропного вещества в крупном размере.
Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ защитить Крым
Вооруженные силы Украины обладали достаточным потенциалом в 2014 году, чтобы перекрыть и удерживать «все проходы в Крым» от «вежливых людей».
Чиновники из Евпатории попались на взятке в 10 млн рублей
Должностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.
Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса
За 27 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.
11 часов назад
Российский куратор Крыма знает как добыть воду в Крыму
14 часов назад
Сильные ливни ожидаются в Крыму в ближайшие два дня
10 часов назад
В Крыму прочат отставку мэру Ялты
9 часов назад
В Севастополе произошло ДТП с участием полициифото
3 часа назад
Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега
Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.