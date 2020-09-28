Поклонская в Крыму боролась со змеями и тараканами

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Депутат Госдумы России приняла участие в реалити-шоу, которое снимает региональный телеканал.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская стала участницей реалити-шоу «Золото викингов» — развлекательного проекта телеканала «Первый Крымский». Об этом пишет «Крым 24».

По словам депутата, она не любит экстремальные занятия, но вместе со своей командой решила поддержать крымский проект, так как он совмещает спорт и борьбу с человеческими страхами.

«Тут статус депутата вообще не помогает. Это удостоверение не поможет ни от викингов, ни от змей, ни от паучков, ни от тараканов и червячков», — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что новое шоу не связано с политикой и именно поэтому ей было приятно в нем участвовать. Команда депутата под названием «Скифы» прошла все испытания, подготовленные создателями проекта. Премьера программы запланирована на октябрь этого года, съемки проходят на территории парка «Викинг» в селе Перевальное под Симферополем.

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