Водный кризис
Развитие сюжета: В Севастополе уже начались ночные отключения воды ● Деньги есть: Аксенов поручил решить проблемы с водой в многоэтажках ● «Скоро останемся и без моря» - крымчане о строительстве опреснительной установки ● Часть Симферополя будет снова получать грязную воду ● В Симферополе запустили насосную станцию для подачи воды на верхние этажи жилых домов
Подача воды из водохранилищ в Симферополь сократилась вдвое
фото © Новости Крыма
По сравнению с прошлым годом подача воды из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ сократилась более, чем в два раза.
Ранее они давали почти 470 тысяч кубометров воды за трое суток, а теперь только 212 тысяч. Такие цифры на совещании по ситуации с водоснабжением озвучил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов.
«Мы проанализировали три дня 2019 и этого года. В том году мы из Аянского водохранилища за эти дни подняли 74,6 тыс. кубов воды, в этом – 83 тыс. В том году из Симферопольского водохранилища за эти дни подняли 191 тыс., в этом году – 91 тыс. кубометров. С Партизанского водохранилища в 2019 году – 203 тыс. воды, а в этом – 38 тыс.», - подсчитал специалист.
Тем не менее, в этом году в город стали подавать воду из подземных источников, что частично улучшило ситуацию.
«Если тогда из Межгорного водохранилища не подавалось ничего, то сейчас перекачали 150 тыс. кубов. То есть идет уверенное замещение объемов воды на подземные водозаборы», - сказал Баженов.
Всего за прошедшие сутки симферопольский филиал ГУП «Вода Крыма» подал потребителям 125 тыс. кубов воды.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для решения вододефицита в регионе планируется установить опреснительную установку в поселке Николаевка Симферопольского района. Завод будет построен по поручению президента РФ Владимира Путина.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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