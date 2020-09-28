Новый корпус хотят построить на территории севастопольской инфекционной больницы

Новый модульный корпус в ближайшее время будет построен на территории севастопольской инфекционной больницы. Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«На следующей неделе мы должны окончательно с финансированием определиться – построим еще один модульный корпус в инфекционной больнице, нужно его строить. Прямо на улице Коммунистической он будет», – заявил он в эфире телеканала «СТВ».

Глава города добавил, что уже известно точное место размещения здания на территории больницы, продуман способ его подключения к энергосетям.

«Возможно, правительство Москвы поможет с необходимым медицинским оборудованием. Я такие переговоры провел тоже», – добавил Развожаев.

В новом корпусе будут оборудованы мельцеровские боксы.

О планах по строительству еще одного корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией в городе стало известно на минувшей неделе. Однако тогда оставался открытым вопрос, где именно он будет размещен. Предполагалось, что, скорее всего, на территории горбольницы №9.

Этой весной на территории городской инфекционной больницы был построен первый модульный корпус.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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