Мыться будет негде: власти Ялты хотят продать единственную муниципальную баню

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Власти Ялты собрались приватизировать муниципальную баню.

Об этом сообщили местные жители.

Тревогу ялтинцы забили после того, как на официальном сайте администрации появилось постановление об условиях приватизации муниципального имущества по адресу, где сейчас располагается муниципальная баня. Согласно документу городская власть собралась провести общей площадью 150 квадратных метров по улице Ломоносова, 15, которое за 15,1 миллиона рублей выкупит местная компания «Олимп». В соответствии с условиями контракта, покупатель обязан будет выплатить половину стоимости в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи, оставшуюся сумму можно выплатить в рассрочку сроком на пять лет посредством ежеквартальных выплат в равных долях.

Местные жители категорически против продажи бани. Как пояснила местный житель и городской активист Анна Шаульская, муниципальная баня пользуется популярностью в городе, особенно среди жителей старого фонда, где условия для комфортного мытья есть далеко не у всех. По ее словам, еще в украинский период отдельные помещения городской бани были приватизированы, а само здание не ремонтировалось уже долгие годы. Но живущие в Ялте крымчане были бы намного больше благодарны властям за капремонт городского объекта, а не за его передачу в частные руки.

«Это – последняя в городе муниципальная баня, ее нельзя ликвидировать. Сюда ходят люди, многие семьями, у многих уже вторым поколением. Мы в городе уже не первый раз собираем подписи для того, чтобы ее сохранить, - пояснила она. – Сейчас все боятся, что если часть помещений будет продана, то вскоре эта участь постигнет весь комплекс целиком – и не факт, что бани там останутся».

В свою очередь депутат Ялтинского горсовета Александр Григориади, по совместительству врио директора МУП «Фабрика «Чайка», которому подведомственно городское учреждение, заверил, что баня продолжает работать в обычном режиме и никаких изменений в работе не предполагается.

«Традиционно в зимний период, банный комплекс посещает в среднем 200 человек в будние дни и до 400 человек - в выходные», - цитирует Григориади официальный сайт администрации Ялты.

Руководитель предприятия признал, что баня, построенная еще в 1973 году, с тех пор ни разу не ремонтировалась и нуждается в капитальном ремонте. Но при этом слухи о ее закрытии, заверил он, не соответствуют действительности.

«В цокольном этаже здания есть несколько нежилых помещений, общей площадью 151 квадратный метр, которые еще в 2012 году были сданы в аренду ООО «Олимп» и сейчас им дано разрешение осуществить отчуждение путем реализации права на приобретение арендуемого имущества», - пояснил он, подчеркнув, что на работу бани решение властей города никак не повлияет.

В свою очередь горожане вынесли встречное предложение: средства от продажи помещений можно было бы пустить на ее капитальный ремонт, чтобы сохранить учреждение и привести его в порядок.

«Пусть деньги от продажи этих 150 квадратов направят в полном объеме на ремонт бани», - предложила Шаульская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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