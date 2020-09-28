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Происшествия

Крымские спасатели подводят «чрезвычайные» итоги недели

08:40 понедельник, 28 сентября 2020

За прошедшую неделю крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 13 человек, к сожалению, 2 человека получили травмы несовместимые с жизнью.

За отчетный период было ликвидировано 89 пожаров, из них 65 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было 3 происшествия на воде, спасено 9 людей, к сожалению, 1 погиб. В горно-лесной зоне проведено 8 поисково-спасательных операций, было спасено 17 человек 2 из которых дети. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов.

Он напомнил, что сотрудники МЧС Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Министр также сообщил, что всего, с начала текущего года в Крыму спасено 1 020 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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