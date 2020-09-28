Происшествия
Крымчанин вырастил плантацию конопли под Феодосией
В пригороде Феодосии на земельном участке обнаружили плантацию конопли.
Об этом сообщает управление МВД в Крыму.
«Наркоплантация была обнаружена полицейскими у ранее несудимого 60-летнего уроженца Черноморского района, временно проживающего в пригороде Феодосии в дачном домике. Стражи порядка обнаружили и изъяли на огороженном участке за домом 53 растения, похожих на коноплю», – говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемый пояснил, что обнаруженные 53 куста он выращивал для собственного употребления. Задержанный мужчина пояснил, что растительный наркотик он высушил с ноября 2019 года.
В полиции уточнили, что у крымчанина также были обнаружены наркотические вещества общей массой более 50 граммов.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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