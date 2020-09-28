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Происшествия

Крымчанин вырастил плантацию конопли под Феодосией

16:30 понедельник, 28 сентября 2020
Феодосия

В пригороде Феодосии на земельном участке обнаружили плантацию конопли.

Об этом сообщает управление МВД в Крыму.

«Наркоплантация была обнаружена полицейскими у ранее несудимого 60-летнего уроженца Черноморского района, временно проживающего в пригороде Феодосии в дачном домике. Стражи порядка обнаружили и изъяли на огороженном участке за домом 53 растения, похожих на коноплю», – говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемый пояснил, что обнаруженные 53 куста он выращивал для собственного употребления. Задержанный мужчина пояснил, что растительный наркотик он высушил с ноября 2019 года.

В полиции уточнили, что у крымчанина также были обнаружены наркотические вещества общей массой более 50 граммов.

Ранее полицейские утверждали, что нашли у 66-летней жительницы Ялты марихуану и возбудили против нее уголовное дело.

Сакский районный суд приговорил к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы местного жителя по обвинению в покушении на сбыт более 60 кг марихуаны.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Шел по трассе с мешками: крымчанин попался с 5 кг конопли. Полицейские в Крыму задержали 20-летнего местного жителя с наркотиками.

На улицы Евпатории не попали 50 тысяч доз наркотиков. В Евпатории полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков бесконтактным способом в особо крупном размере.

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