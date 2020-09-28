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Происшествия

Керчанин снял с карты пенсию умершего родственника и пойдет под суд

12:31 понедельник, 28 сентября 2020
Керчь

В Керчи сотрудники полиции привлекли к ответственности местного жителя, который обналичил деньги с банковской карты умершего родственника.

Обвинение квалифицировано по статье УК «кража». 

В ходе следствия установлено, что 40-летний обвиняемый, присматривал за своим родственником и имел свободный доступ к его пенсионной банковской карте.

«После смерти близкого человека мужчина был предупрежден сотрудниками полиции о запрете осуществления банковских операций с карточным счетом родственника, так как ошибочно могут быть начислены социальные выплаты, которые в дальнейшем будут подлежать возврату. Несмотря на это, молодой человек, достоверно зная, что в начале месяца на банковскую карту начисляется пенсия, решил похитить начисленные суммы», - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Денежные средства он обналичил в разных банкоматах и потратил на собственные нужды.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. После вмешательства стражей порядка молодой человек возместил материальный ущерб, причиненный государственному учреждению, тем не менее, за совершение кражи с банковского счета ему грозит ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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