Происшествия
Керчанин снял с карты пенсию умершего родственника и пойдет под суд
В Керчи сотрудники полиции привлекли к ответственности местного жителя, который обналичил деньги с банковской карты умершего родственника.
Обвинение квалифицировано по статье УК «кража».
В ходе следствия установлено, что 40-летний обвиняемый, присматривал за своим родственником и имел свободный доступ к его пенсионной банковской карте.
«После смерти близкого человека мужчина был предупрежден сотрудниками полиции о запрете осуществления банковских операций с карточным счетом родственника, так как ошибочно могут быть начислены социальные выплаты, которые в дальнейшем будут подлежать возврату. Несмотря на это, молодой человек, достоверно зная, что в начале месяца на банковскую карту начисляется пенсия, решил похитить начисленные суммы», - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Денежные средства он обналичил в разных банкоматах и потратил на собственные нужды.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. После вмешательства стражей порядка молодой человек возместил материальный ущерб, причиненный государственному учреждению, тем не менее, за совершение кражи с банковского счета ему грозит ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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