Какой сегодня праздник 28 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 28 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День генерального директора

Фото www.pinterest.com

У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение каждого сотрудника предприятия. Он – Генеральный Директор (а также – топ-менеджер), и ежегодно 28 сентября отмечается его профессиональный праздник.

В День генерального директора партнеры и клиенты направляют открытки и электронные письма с теплыми словами. Подчиненные вручают руководителю подарки, делают коллективные фотографии на память. Некоторые компании проводят корпоративные мероприятия в кафе, ресторанах или на природе.

День работника атомной промышленности

Профессиональный праздник имеет фиксированную дату. Ежегодно работников атомной промышленности чествуют 28 сентября. Однако праздничные мероприятия могут растягиваться, очень часто их проводят в три-четыре дня.

В современных условиях атомная промышленность по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей российской экономики, развитию которой уделяется приоритетное государственное значение. Атомная отрасль способна выступить и локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит — и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и т.д.

Никита Гусятник

Народный праздник «Никита Гусятник» отмечается 28 сентября (по старому стилю - 15 сентября). В этот день православная церковь чтит память святого великомученика Никиты Готского. Другие названия праздника: «Никита», «Никита осенний», «Гусепролет», «Репорез».

Также сегодня, 28 сентября, отмечают такие праздники:

- День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ

- День памяти святого великомученика Никиты Готфского

- День деловой книги в России

- День рассматривания мелочей

- День свободы от голода (Freedom from Hunger Day)

- Международный день права знать (International Right to Know Day)

- Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day)

- День рождения ломбарда

- Международный день всеобщего доступа к информации (Access to Information Day)

- Международный день безопасных абортов (International Safe Abortion Day)

- День пивопития (National Drink Beer Day) в США

- День глупых вопросов (Ask a Stupid Question Day) в США

- День бабушки в Молдове

- День добрососедства (National Good Neighbor Day) в США

- День кремового пирога с клубникой (Strawberry Cream Pie Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Макар, Федот, Степан, Максим, Иосиф, Валериан, Герасим, Мария, Филофей, Никита, Порфирий, Акакий, Леонид, Виссарион, Асклиада (Асклипиодота), Клементина, Плакилла, Фекл, Филий.

Что происходило 28 сентября в прошлые годы

480 - морское сражение при Саламине между греками и персами.

1066 - вторжение норманнов во главе с Вильгельмом Завоевателем на Британские острова.

1618 - открыт первый в мире ломбард в Брюсселе.

1794 - образование союза между Россией, Англией и Австрией против Наполеона.

1953 - Первым секретарем ЦК КПСС избран Никита Хрущев.

1979 - прекратил деятельность военно-политический блок СЕНТО, направленный против роста коммунистического влияния в мире.

1994 - премьера фильма «Леон-киллер» во Франции.

2001 - официальное разрешении однополых браков в Финляндии.

2003 - печально известное отключение электроэнергии в Италии.

2009 - индийский космический аппарат Chandrayaan-1 находит воду на Луне.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 сентября. Какие праздники будут завтра?

