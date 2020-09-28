Общество
Какой сегодня праздник 28 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 28 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День генерального директора
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У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение каждого сотрудника предприятия. Он – Генеральный Директор (а также – топ-менеджер), и ежегодно 28 сентября отмечается его профессиональный праздник.
В День генерального директора партнеры и клиенты направляют открытки и электронные письма с теплыми словами. Подчиненные вручают руководителю подарки, делают коллективные фотографии на память. Некоторые компании проводят корпоративные мероприятия в кафе, ресторанах или на природе.
День работника атомной промышленности
Профессиональный праздник имеет фиксированную дату. Ежегодно работников атомной промышленности чествуют 28 сентября. Однако праздничные мероприятия могут растягиваться, очень часто их проводят в три-четыре дня.
В современных условиях атомная промышленность по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей российской экономики, развитию которой уделяется приоритетное государственное значение. Атомная отрасль способна выступить и локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит — и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и т.д.
Никита Гусятник
Народный праздник «Никита Гусятник» отмечается 28 сентября (по старому стилю - 15 сентября). В этот день православная церковь чтит память святого великомученика Никиты Готского. Другие названия праздника: «Никита», «Никита осенний», «Гусепролет», «Репорез».
Также сегодня, 28 сентября, отмечают такие праздники:
- День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ
- День памяти святого великомученика Никиты Готфского
- День деловой книги в России
- День рассматривания мелочей
- День свободы от голода (Freedom from Hunger Day)
- Международный день права знать (International Right to Know Day)
- Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day)
- День рождения ломбарда
- Международный день всеобщего доступа к информации (Access to Information Day)
- Международный день безопасных абортов (International Safe Abortion Day)
- День пивопития (National Drink Beer Day) в США
- День глупых вопросов (Ask a Stupid Question Day) в США
- День бабушки в Молдове
- День добрососедства (National Good Neighbor Day) в США
- День кремового пирога с клубникой (Strawberry Cream Pie Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Макар, Федот, Степан, Максим, Иосиф, Валериан, Герасим, Мария, Филофей, Никита, Порфирий, Акакий, Леонид, Виссарион, Асклиада (Асклипиодота), Клементина, Плакилла, Фекл, Филий.
Что происходило 28 сентября в прошлые годы
480 - морское сражение при Саламине между греками и персами.
1066 - вторжение норманнов во главе с Вильгельмом Завоевателем на Британские острова.
1618 - открыт первый в мире ломбард в Брюсселе.
1794 - образование союза между Россией, Англией и Австрией против Наполеона.
1953 - Первым секретарем ЦК КПСС избран Никита Хрущев.
1979 - прекратил деятельность военно-политический блок СЕНТО, направленный против роста коммунистического влияния в мире.
1994 - премьера фильма «Леон-киллер» во Франции.
2001 - официальное разрешении однополых браков в Финляндии.
2003 - печально известное отключение электроэнергии в Италии.
2009 - индийский космический аппарат Chandrayaan-1 находит воду на Луне.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 сентября. Какие праздники будут завтра?
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