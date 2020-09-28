Власть
Движение по улице Невского в Симферополе откроют 29 сентября
Движение по улице Александра Невского в Симферополе будет запущено во вторник. Об этом сегодня журналистам рассказал министр транспорта Сергей Карпов.
«Завтра мы движение откроем ... Время открытия будет известно позже – заявил он. – Четыре дня, которые брали мы на завершение работ на этом участке дороги, мы укладываемся, поэтому у нас останется только нанесение дорожной разметки, которая может быть по технологии нанесена, только когда битумная пленка с асфальтобетона сойдет. Она сходит обычно через трое суток. Поэтому сначала мы запускаем движение, а потом наносим окончательную разметку из термопластика».
Капитальный ремонт улицы Александра Невского начался в августе 2019 года. В октябре того же года глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал темпы дорожного ремонта в Симферополе. В конце ноября по завершении реконструкции власти открыли движение по улице Невского. В ходе капремонта были заменены сети водоснабжения и водоотведения, благоустроены тротуары, создана ливневая канализация и полностью заменено дорожное покрытие.
Спустя месяц Аксенов раскритиковал качество дорожного покрытия, заявив, что «принимать эти работы нельзя». Тогда власти выдали компании-подрядчику предписание на устранение недостатков, работы начались в апреле 2020 года. 25 сентября городские власти закрыли улицу Невского в связи с окончанием ремонтных работ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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