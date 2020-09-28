Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах

Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По данным ведомства, к спасателям поступило обращение, что во время прогулки по «Мисхорской тропе» две женщины сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке.

К горе Ай-Петри отправились пять сотрудников «КРЫМ-СПАСа», которые с помощью мобильного телефона установили примерное местоположение потерявшихся.

Спасатели спустились к туристкам, и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их с труднодоступного скального участка к служебному автомобилю. В медицинской помощи жительницы Екатеринбурга не нуждались.

Ранее с плато Ай-Петри также сняли туристов, которые заблудились во время прогулки в горах. Тогда работы затруднялись из-за темноты, но с путешественниками удалось установить контакт по мобильному телефону.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста. В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.

В Крыму со склона горы Ай-Петри сняли трех туристов. Трех туристов, заблудившихся вечером во время прогулки в горах, пришлось искать спасателям.

На Холодном кулуаре в Крыму спасли женщину. На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Чатыр-Даг в Холодном кулуаре, женщина, при подъеме по оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и не может самостоятельно спуститься.

В Крыму пострадавшую туристку сняли со скалы Зуб. Возле поселка Курортное в Феодосии спасатели эвакуировали со скалы Зуб пострадавшую туристку.