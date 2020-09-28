Происшествия
Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах
Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным ведомства, к спасателям поступило обращение, что во время прогулки по «Мисхорской тропе» две женщины сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке.
К горе Ай-Петри отправились пять сотрудников «КРЫМ-СПАСа», которые с помощью мобильного телефона установили примерное местоположение потерявшихся.
Спасатели спустились к туристкам, и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их с труднодоступного скального участка к служебному автомобилю. В медицинской помощи жительницы Екатеринбурга не нуждались.
Ранее с плато Ай-Петри также сняли туристов, которые заблудились во время прогулки в горах. Тогда работы затруднялись из-за темноты, но с путешественниками удалось установить контакт по мобильному телефону.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму со склона горы Ай-Петри сняли трех туристов. Трех туристов, заблудившихся вечером во время прогулки в горах, пришлось искать спасателям.
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