Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.3
воздух +23
море +23

Происшествия

Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах

15:16 понедельник, 28 сентября 2020

Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По данным ведомства, к спасателям поступило обращение, что во время прогулки по «Мисхорской тропе» две женщины сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке.

К горе Ай-Петри отправились пять сотрудников «КРЫМ-СПАСа», которые с помощью мобильного телефона установили примерное местоположение потерявшихся.

Спасатели спустились к туристкам, и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их с труднодоступного скального участка к служебному автомобилю. В медицинской помощи жительницы Екатеринбурга не нуждались.

Ранее с плато Ай-Петри также сняли туристов, которые заблудились во время прогулки в горах. Тогда работы затруднялись из-за темноты, но с путешественниками удалось установить контакт по мобильному телефону.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста. В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.

В Крыму со склона горы Ай-Петри сняли трех туристов. Трех туристов, заблудившихся вечером во время прогулки в горах, пришлось искать спасателям.

На Холодном кулуаре в Крыму спасли женщину. На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Чатыр-Даг в Холодном кулуаре, женщина, при подъеме по оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и не может самостоятельно спуститься.

В Крыму пострадавшую туристку сняли со скалы Зуб. Возле поселка Курортное в Феодосии спасатели эвакуировали со скалы Зуб пострадавшую туристку.

Коронавирус в Крыму
Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.

Происшествия
Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега

Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега

Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.

Водный кризис
«Скоро останемся и без моря» - крымчане о строительстве опреснительной установки

«Скоро останемся и без моря» - крымчане о строительстве опреснительной установки

Руководство Крыма заявило о планах строительства опреснительной установки, которая должна «значительно улучшить» ситуацию с водоснабжением Симферополя.

Коронавирус в Крыму
В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек

В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек

Лечение в медицинских учреждениях полуострова проходят 1583 пациента.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации