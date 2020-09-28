Деньги есть: Аксенов поручил решить проблемы с водой в многоэтажках

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В многоквартирных домах Симферополя и других муниципалитетов, где есть проблемы с подачей воды по техническим причинам, в ближайшее время должны быть заменены насосы.

Деньги на эти цели есть, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по вопросам водообеспечения.

«Там, где технические вопросы, связанные с постановкой насосов, ждать нечего, деньги есть. Готов приобрести любую технику в любом количестве», - сказал Аксенов.

Он отметил, что в некоторых районах города и в Симферопольском районе подвоз воды осуществляется нерегулярно, в связи с чем от крымчан поступает множество жалоб.

«Не хочу слушать никаких причин по задержке подвоза воды. В Симферопольском районе в поселке Строгановка две недели не могут подвезти 700 кубометров воды», - сетует глава республики.

Ранее Аксенов заявил, что для решения вододефицита в регионе планируется установить опреснительную установку в поселке Николаевка Симферопольского района. Завод будет построен по поручению президента РФ Владимира Путина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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