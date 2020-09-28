Происшествия
Чиновники из Евпатории попались на взятке в 10 млн рублей
фото © Новости Крыма
Должностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации Евпатории Республики Крым». В настоящее время им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, заместители управления капстроительства администрации Евпатории предложили директору фирмы оказать содействие в заключении договора субподряда с генеральным подрядчиком на строительство модульного детского сада к средней школе №12. За такое покровительство должностные лица попросили взятку.
«Когда согласие от предпринимателя было получено, заместители управления капстроительства привлекли к преступной схеме заместителя главы администрации города, который за взятку обязался не принимать меры реагирования в случае выявленных нарушений при поставке модульного детского сада», – рассказали в СК.
Взятку в сумме свыше 10,5 миллионов рублей злоумышленники получили путем безналичного перечисления на банковские счета аффилированных фирм.
Сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Свою вину чиновники признали, суд поместил их под домашний арест.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Чиновники из Евпатории попались на взятке в 10 млн рублей
Должностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.
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