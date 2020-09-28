Часть Симферополя будет снова получать грязную воду

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Жителям южной части Симферополя стоит быть готовыми к тому, что в их кранах появится мутная вода.

Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище, вода из которого поступает в дома симферопольцев напрямую, без очистки. Об этом на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя предупредил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Это единственное водохранилище в Крыму, которое вообще не спроектировано было с очистными сооружениями, - пояснил Баженов. – Поэтому вода, которая скапливается в теле водохранилища, она же по трубе поступает напрямую потребителям. С учетом того, что на утро мутность Аянского водохранилища увеличилась до 84 мг/литр, то единственный вариант обеспечения качества воды потребителям Марьино вплоть до улицы Первомайской – это перевал с Марьино на Беспалова – это только установка и своевременная очистка фильтров в домах».

Ранее жители некоторых районов в Симферополе неоднократно жаловались на то, что вода, которая и так в их дома поступает по графику, непригодна для употребления из-за цвета и примесей. В «Воде Крыма» грязную «жижу» из кранов объяснили промывкой систем в преддверии отопительного сезона, а также отметили, что в условиях промывки фильтров на входах воды в дома Симферополь теперь «будет находиться практически постоянно».

Глава республики Сергей Аксенов потребовал уделить особое внимание именно чистоте воды в кранах у симферопольцев, поручив решать этот вопрос совместно с управляющими компаниями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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