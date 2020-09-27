Власть
Жителя Симферополя обвиняют в оскорблении полицейского
фото © Новости Крыма
Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в оскорблении полицейского
По данным ведомства, обвиняемый, пребывая на спортивном стадионе «КТ Спорт-Арена», нарушал общественный порядок.
«На последовавшие законные требования инспектора отдела охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Симферополю о прекращении противоправных действий обвиняемый оскорбил работника полиции», – говорится в сообщении.
Позиции обвиняемого или его адвокатов на данный момент нет.
С конца марта 2019 года в России действует новый закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.
По мнению правозащитников, по новому российскому закону крымчанам грозит наказание за неуважительные высказывания в отношении органов российской власти, символов России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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