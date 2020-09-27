«Запасы есть»: в Ялте обещают не ограничивать подачу воды

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В Ялте не планируют ограничивать подачу воды населению, так как город имеет необходимые запасы.

Об этом сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт в эфире «Крым 24».

«У нас, слава Богу, еще есть запасы воды, мы не прогнозируем сбои с поставкой. Другое дело, что в ряде поселков, где нет централизованного водоснабжения, есть перебои. Там вода подвозится, в этом году мы начинаем проектирование сетей», – сказал Имгрунт.

Проблемы с водоснабжением испытывают ряд поселков, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды, а в Голубом Заливе устанавливают для жителей емкости с водой.

На этой неделе власти Алушты также ограничили подачу воды в городе и двух поселках. Глава администрации города Галина Огнева подчеркнула, что в Изобильненском водохранилище остался «небольшой объем, которого хватит только до декабря».

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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