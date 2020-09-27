Власть
Ялтинской молодежи подарят два ЗИЛа для «военно-патриотического воспитания»
Депутаты Ялтинского городского совета согласовали передачу двух автомобилей ЗИЛ в подростково-молодежный центр «для популяризации военно-патриотического воспитания».
Как сообщается на сайте администрации Ялты, автомобили находились в собственности Крыма, а теперь их закрепят за молодежным центром.
При этом не уточняется, как именно ЗИЛы будут способствовать развитию «патриотического воспитания».
Ранее сообщалось, что администрация Ялты и командование Северного флота России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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