Ялтинской молодежи подарят два ЗИЛа для «военно-патриотического воспитания»

Депутаты Ялтинского городского совета согласовали передачу двух автомобилей ЗИЛ в подростково-молодежный центр «для популяризации военно-патриотического воспитания».

Как сообщается на сайте администрации Ялты, автомобили находились в собственности Крыма, а теперь их закрепят за молодежным центром.

При этом не уточняется, как именно ЗИЛы будут способствовать развитию «патриотического воспитания».

Ранее сообщалось, что администрация Ялты и командование Северного флота России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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