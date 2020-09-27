Власти Феодосии снова пытаются выселить Музей денег

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Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко требует, чтобы Музей денег покинул помещение на улице Куйбышева 12.

Он утверждает, что владелец коллекции не предпринимает никаких шагов, чтобы решить ситуацию.

По словам Бовтуненко, чтобы оставить музей в этом здании, которое принадлежит администрации, директор Александр Олещук должен пройти официальную регистрацию и подтвердить ценность коллекции.

«Для решения вопроса мы собрали круглый стол, в ходе которого нашли вариант возможности размещения коллекции в помещении на ул. Куйбышева, 12, но для этого Александру Романовичу Олещуку необходимо было предпринять ряд шагов по приведению в соответствие музейному законодательству своей деятельности. На заседании он согласился с этим, но затем, на совещании, проходившем в Феодосийском музее древностей, отказался от своих слов, и заявил, что муниципалитет обязан выделить ему помещение на безвозмездной основе, а затем он будет принимать решение, необходимо ли проходить процедуру создания законного музея или нет», – написал Бовтуненко в Facebook.

Александр Олещук пока публично не комментировал заявление главы администрации Феодосии.

В апреле 2019 года местные власти уже требовали, чтобы Музей денег покинул это помещение. Тогда Олещук утверждал, что обращался к предыдущим главам администрации города, но вопрос о продлении аренды или переносе музея в другое место решен не был.

Музей денег был открыт в 2003 году феодосийским нумизматом Александром Олещуком. Сейчас в фондах хранится более 30 000 монет, начиная с VII века до н. э., более 2 000 экземпляров бумажных банкнот, а также ценные клады.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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