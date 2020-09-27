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Коронавирус в Крыму

В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом

14:20 воскресенье, 27 сентября 2020
Севастополь
В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом

фото © pravda.com.ua

За минувшие сутки в Севастополе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Правительство города-героя.

«Заболевшие – люди в возрасте от 20 до 82 лет, преимущественно местные жители. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 946 человек. В настоящий момент в стационарах находится 269 человека. Выздоровели 614 человек, 26 человек умерло», - говорится в сообщении Правительства Севастополя.

При этом там уточнили, что в местной инфекционной больнице под наблюдением находятся 224 человека, в городской больнице №9 – 220. Под наблюдением по месту жительства – 428 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом

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Коронавирус в Крыму
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