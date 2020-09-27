Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольцев с легкой формой коронавируса спрячут в «Изумруде» ● В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом ● В Севастополе продолжают умирать от коронавируса ● 18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе ● В Крыму все стабильно: еще 82 новых заболевших коронавирусом
В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом
фото © pravda.com.ua
За минувшие сутки в Севастополе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Правительство города-героя.
«Заболевшие – люди в возрасте от 20 до 82 лет, преимущественно местные жители. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 946 человек. В настоящий момент в стационарах находится 269 человека. Выздоровели 614 человек, 26 человек умерло», - говорится в сообщении Правительства Севастополя.
При этом там уточнили, что в местной инфекционной больнице под наблюдением находятся 224 человека, в городской больнице №9 – 220. Под наблюдением по месту жительства – 428 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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