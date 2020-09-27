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Происшествия

В Севастополе спасатели эвакуировали людей из-за горящего дивана в квартире

19:18 воскресенье, 27 сентября 2020
Севастополь

В воскресенье, 27 сентября, спасатели в Севастополе эвакуировали жителей одной из квартир 5-этажного дома из-за горящего дивана.

Об этом сообщает севастопольский главк МЧС.

«От очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Надеждинцев 1/5 горит квартира жилого дома, в квартире находятся люди. По прибытии установлено, что в квартире горит диван. Силами МЧС эвакуировано 3 человека», – говорится в сообщении.

По первичной информации, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как утверждают в ведомстве, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне в Севастополе на пожаре в многоэтажном доме по улице Героев Подводников пострадал мужчина.

В ночь с 21 на 22 сентября в Балаклаве по улице Крестовского произошло возгорание в фургоне гастролирующего цирка.

До этого в Балаклавском районе Севастополя на территории садоводческого товарищества «Берег» произошел пожар в недостроенном частном доме. На пожаре погиб один человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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