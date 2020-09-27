В России решили, что Запад отрабатывает сценарий войны возле границ Крыма

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Британские силы ВВС и ВМС вовсю активничают у берегов Крыма, пытаясь использовать ранее собранные данные на предмет возможности противодействия российской системе ПВО в случае реального конфликта.

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Несколькими днями ранее британские самолеты-разведчики и бомбардировщики посредством радиоэлектронного воздействия определяли возможные слабые места систем крымских ПВО, отметил эксперт. Он подтвердил, что Великобритания всеми силами пыталась обезвредить радары российских противовоздушных систем С-300 и С-400, что расположены в Крыму. Тем самым выявляя возможности нашего ПВО.

Официальная версия украинской стороны гласит, что на ее территории сейчас проходят совместные с НАТО учения. Но на этот раз это не просто демонстрация возможностей, а реальная отработка военного сценария, считает Рожин.

«Сейчас мы видим попытки использовать собранные данные в случае реального конфликта. Они опробовали системы глушения и делали попытки подавить системы ПВО на случай сценария военного конфликта», — сказал эксперт.

По его словам, данные действия, направленные на российские оборонительные системы на территории Крыма, можно расценивать как враждебные.

Эксперт добавил, что Генштаб и Минобороны РФ выводы из этих действий однозначно сделают. Скорее всего, наибольшая часть контрмер останется «за кадром».

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