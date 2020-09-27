В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом

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За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции.

28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 из них прибыл из другого субъекта РФ), еще 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4305 случаев новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозные из-за границы, 127 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3355 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 722 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4198 человек.

Выздоровевших за весь период – 2685 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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