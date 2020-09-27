Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.0
воздух +25
море +22

Коронавирус в Крыму

В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом

10:08 воскресенье, 27 сентября 2020
В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом

фото © strana.ua

За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции.

28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 из них прибыл из другого субъекта РФ), еще 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4305 случаев новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозные из-за границы, 127 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3355 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 722 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4198 человек.

Выздоровевших за весь период – 2685 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, заболевшие – преимущественно местные жители в возрасте от 18 до 84 лет.

В Крыму из-за действий неквалифицированного врача скончался ребенок. В поселке Курортное под Феодосией из-за действий неквалифицированного врача погиб маленький ребенок, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

В Крыму все стабильно: еще 82 новых заболевших коронавирусом. За 25 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга. Турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом

В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом

За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Россиянка рассказала о хитрых гаишниках в Крыму

Россиянка рассказала о хитрых гаишниках в Крыму

Жительница Ярославля съездила в сентябре на полуостров и рассказала, как все было.

Водный кризис
В Крыму пересохла еще одна река

В Крыму пересохла еще одна река

В Белогорском районе Крыма пересохла река Танасу (правый приток реки Биюк-Карасу).

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации