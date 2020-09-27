Происшествия
В крымских горах перевернулась «Нива»: двое пострадали
Вечером 26 сентября крымским спасателям поступил сигнал о том, что в горной местности, недалеко от Партизанского водохранилища перевернулась «Нива», в которой находилось два человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Прибывшие на место спасатели установили, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где машина и перевернулась. И он и пассажир автомобиля получили травмы и самостоятельно не могли подняться на склон, с которого скатилось авто.
Спасатели зафиксировали автомобиль и с помощью носилок подняли пострадавших на открытую местность, после чего совместно с сотрудниками «Крым-Спас» они доставили их к машине скорой помощи. Сейчас оба потерпевших находятся в 6-ой городской больнице Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
У севастопольца на грядке взошли «алюминиевые огурцы». Житель севастопольского поселка Черноречье во время работ в своем огороде наткнулся на несколько подозрительных предметов, которые оказались советскими артиллерийскими снарядами.
Пьяный турист из Европы разгромил музыкальное оборудование в севастопольском баре. Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Севастополе пьяного иностранца, который отказывался оплачивать разбитое имущество бара.
В Крыму на «Вечном огне» сожгли венок-триколор. В Саках неизвестные бросили венок в Вечный огонь.
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Симферополе. Один человек погиб, двое получили серьезные травмы в результате ДТП, произошедшего накануне поздно вечером в Симферополе.
В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом
За минувшие сутки в Севастополе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом.
В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом
За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции.
Россиянка рассказала о хитрых гаишниках в Крыму
Жительница Ярославля съездила в сентябре на полуостров и рассказала, как все было.
Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму
В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.
23 сентября
Крымский полуостров медленно уходит под воду
Ученые смогли установить, что за 2,4 тысячи лет уровень Черного моря повысился на 3,8 м. Выяснить это удалось в результате исследований руин города Акра, расположенного в IV веке до н.э. на Керченском полуострове.