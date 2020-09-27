В крымских горах перевернулась «Нива»: двое пострадали

Вечером 26 сентября крымским спасателям поступил сигнал о том, что в горной местности, недалеко от Партизанского водохранилища перевернулась «Нива», в которой находилось два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Прибывшие на место спасатели установили, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где машина и перевернулась. И он и пассажир автомобиля получили травмы и самостоятельно не могли подняться на склон, с которого скатилось авто.

Спасатели зафиксировали автомобиль и с помощью носилок подняли пострадавших на открытую местность, после чего совместно с сотрудниками «Крым-Спас» они доставили их к машине скорой помощи. Сейчас оба потерпевших находятся в 6-ой городской больнице Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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