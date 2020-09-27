В Феодосии вырубят более сотни деревьев ради строительства водовода

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В Феодосии планируют вырубить 130 деревьев ради строительства водовода в районах «Карантин» и «Форштадт».

Как сообщает администрация города, подрядчик уже приступил к выполнению работ.

«В рамках реализации проекта предусмотрена расчистка территории от зеленых насаждений для проведения работ по оборудованию резервуара чистой воды. Всего в рамках проведения работ запланирован снос 130 деревьев. Взамен снесенных растений предусмотрена компенсационная высадка деревьев в местах, определенных управлением городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии», – говорится в сообщении.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.​

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