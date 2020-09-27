Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом ● В Севастополе продолжают умирать от коронавируса ● 18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе ● В Крыму все стабильно: еще 82 новых заболевших коронавирусом ● В Феодосии закрыли школу из-за COVID-положительного ученика
Севастопольцев с легкой формой коронавируса спрячут в «Изумруде»
фото © Новости Крыма
Севастопольских пациентов, у которых выявлен коронавирус, однако заболевание протекает в легкой форме, не будут госпитализировать в инфекционную больницу или больницу №9. Они будут помещаться в пансионат «Изумруд».
Об этом сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
«Уже оборудовали для этого и все юридические действия предприняли – те, кто у нас в легкой форме, чтобы не занимать койки в больнице и не обременять персонал дополнительными операциями, где не требуется пристального внимания и ухода, мы будем госпитализировать в корпус «Изумруда», где у нас обсерватор. Это станет, условно, частью или инфекционной, или больницы №9 для наблюдения за легкими случаями», – заявил он в эфире телеканала «СТВ».
Развожаев отметил, что медицинский персонал двух больниц региона, которые специализируются на коронавирусе, работает с большой нагрузкой. Планируется привлекать туда специалистов из других лечебных учреждений.
Ранее глава города говорил, что пациенты после выздоровления будут до выписки ожидать результаты контрольного теста на коронавирусную инфекцию в «Изумруде».
Пансионаты «Изумруд» и «Солнышко» работают в регионе в режиме обсерваторов.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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