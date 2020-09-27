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Водный кризис

Севастополь теряет 40 процентов воды из-за старых труб

09:03 воскресенье, 27 сентября 2020
Севастополь

Севастополь теряет 40% воды из-за изношенности труб, сообщил врио российского главы города Михаил Развожаев в эфире Севастопольского телевидения.

«Крупные трубы надо менять на новые, а старые – чистить в самое ближайшее время, поскольку последние два года на Крымском полуострове наблюдается засуха, прогноз на 2021 год неутешителен. Прогнозов достаточно серьезных нет по осадкам, по наполнению (Чернореченского водохранилища – ред.). Прорабатываются все возможные варианты, одна из ключевых задач – санация водопроводных труб, к которым по 40-50-60 лет никто не прикасался», – отметил Развожаев.

Развожаев подчеркнул, что для решения проблемы в Севастополе рассматриваются разные варианты: от использования технической воды для полива и уборки улиц и «вплоть до опреснительных установок».

«Сейчас водопотери составляют до 40% – это страшная цифра. Город потребляет где-то 150 тысяч кубометров в сутки. Чтобы нам их доставить до потребителей, умножаем еще на 40% – больше 200 тысяч кубометров воды нужно взять», – сказал Развожаев.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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