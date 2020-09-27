Россиянка рассказала о хитрых гаишниках в Крыму

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Жительница Ярославля съездила в сентябре на полуостров и рассказала, как все было.

Бархатный сезон на юге подходит к концу. Но шансы застать теплые, солнечные деньки на Черном море еще есть. Мнением о плюсах и минусах поездки в Крым в середине сентября поделилась с 76.RU сотрудник аппарата ярославского регионального омбудмсена Юлия Барлова. Она ездила на курорт с семьей на машине по маршруту Ярославль — Ростов-на-Дону — Крымский мост — Керчь — Коктебель — Феодосия и обратно. И вот какие впечатления у нее остались.

Что не понравилось

Скажем так, поведение румяных и на первый взгляд добродушных представителей ГИБДД ЮФО. Видимо, мы уже отвыкли от подобных «разводов», нацеленных на отъем наличных денег у неосведомленных о местных «подводных камнях» и хитростях автотуристов.

Например, останавливают и с приветливым видом сообщают, что тебе грозит лишение прав за выезд на встречку через сплошную линию. Они стоят на «особых» участках, где прерывистая разметка, по которой можно обгонять, сменяется сплошной линией. Как правило, ты обгоняешь и возвращаешься через прерывистую, но они, как профессиональные психологи, утверждают, что ты вернулся уже через сплошную — то есть получается твое слово против их. Иногда даже с помощью видеорегистратора сложно в этом случае на 100% определить картину и на месте доказать правоту. Тебе угрожают судом и предлагают «решить вопрос» за определенную сумму. Нас спасла юридическая грамотность. Мы напомнили, что даже если они считают, что должен состояться суд, то мы имеем право на то, что это будет ярославский, а не краснодарский суд и намерены прямо сейчас это зафиксировать: и не факт, что их доводы в нашем городском суде примут на веру так же легко;

По контрасту с Кубанью — оставляющее желать лучшего состояние дорог, домов, заводов в Крыму. Очень печальное зрелище. Дороги, кроме Крымского моста и федеральной трассы «Таврида», оставляют желать лучшего, проезжая мимо населенных пунктов и заводов, видишь, что многие заводы еще советского периода заброшены, пустуют, фасады, внешний вид части домов тоже плачевны, хотя не везде. Еще было непривычно отсутствие «сетей» — автозаправок, продуктовых магазинов. Там все свое. Но предупреждения о том, что принимают в Крыму к оплате только наличные деньги, что карты не берут, оказались мифом: кредитки берут везде, и не только «Мир». Вот с телефона, правда, заплатить нельзя;

Крымские цены на бензин, приближающиеся к 55 рублям за литр 95-го, — при более низком качестве топлива!

Вкус мема советского детства «Иваси»;

Периодические скопления огромных и пугающих медуз практически у берега.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте «бизнесмен» заработал миллионы на обмене валют в своем Mercedes. В Ялте задержали предприимчивого мужчину, который организовал нелегальный бизнес по обмену валюты в своей иномарке. Объявление об услугах он разместил прямо на своем авто.

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